Zack Snyder dice sì al film ' hot lesbian action' di Tig Notaro | svelato il titolo provvisorio

Il regista di Justice League e Batman v Superman: Dawn of Jusice lavorerà con l'attrice al suo nuovo progetto cinematografico ancora in corso d'opera. Tig Notaro sta programmando un'altra collaborazione spettacolare con il regista Zack Snyder. Ne ha parlato la stessa attrice nella puntata del podcast On With Kara Swisher. Snyder e Notaro lavorarono insieme al film Army of the Dead, dopo che l'attrice si era unita al progetto in sostituzione del comico Chris D'Elia. Ora i due potranno lavorare ad un nuovo progetto insieme. Il film di Tig Notaro e Zack Snyder "Divento virale per essere sexy in questo film" ha dichiarato Notaro "Ed è stato così inaspettato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

