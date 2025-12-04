YSL Libre Vanille Couture | la coccola dorata che profuma di feste e un po’ di Dua Lipa

C’è qualcosa di irresistibile nell’idea di un inverno che profuma di vaniglia, oro fuso e glamour parigino. E se poi a fare da musa c’è Dua Lipa, in piena modalità office siren scintillante, ecco che la nuova Libre Vanille Couture di YSL diventa immediatamente la tentazione più golosa della stagione. YSL Libre Vanille Couture: un ritorno al “lusso liquido” tutto pronto per le feste. Per le feste, YSL Beauté ha trasformato il suo classico Libre in una versione più calda, più ambrata, più indulgente. Il flacone? Fasciato di metallo dorato, quasi una clutch da sera travestita da profumo. L’effetto complessivo è un mood preciso: voglio brillare, ma senza doverlo spiegare a nessuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - YSL Libre Vanille Couture: la coccola dorata che profuma di feste (e un po’ di Dua Lipa)

