Yildiz come Totti? Spalletti vorrebbe spostarlo falso nove contro il Napoli Tuttosport

4 dic 2025

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti starebbe pensando di schierare Kenan Yildiz falso nove, dopo l’infortunio di Vlahovic e le prestazioni da centravanti di Openda e David che non hanno appieno convinto. Spalletti studia la mossa Yildiz falso nove. Tuttosport scrive: Dettaglio da non trascurare, specie in virtù del prossimo avversario in campionato, il Napoli di Antonio Conte, rognoso e metodico quando si tratta di soffocare gli spunti offensivi dei centravanti avversari. Da Gimenez a Lautaro, passando per Lookman, Soulé: tutti rimasti a secco contro gli azzurri. Non è da escludere l’ipotesi di vedere Yildiz schierato in una posizione più centrale, da falso nueve, per intenderci, sulla scia di quanto già fatto anni fa alla Roma con Francesco Totti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

