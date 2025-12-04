XPENG G9 | viaggiare in business class su quattro ruote

Xpeng è un nome ancora poco conosciuto al grande pubblico italiano, ma in Cina rappresenta una delle realtà più interessanti nel panorama dell’auto elettrica di nuova generazione. Fondata nel 2014 e attiva nella vendita dal 2018, il brand sbarca ora ufficialmente nel nostro Paese con due modelli: la G6 ( qui la prova ) e l’ammiraglia G9, protagonista di questo test drive. Importata e distribuita da ATflow, partner di Autotorino, la G9 si presenta come un SUV di grandi dimensioni, completamente elettrico, votato al comfort, alla tecnologia e alle prestazioni. La versione provata, la RWD Standard Range, è la più accessibile e razionale della gamma, con motore singolo posteriore e una dotazione che strizza l’occhio al mondo delle ammiraglie di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - XPENG G9: viaggiare in business class su quattro ruote

