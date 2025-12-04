Xbox Game Pass salva hollow knight e cataclismo dall’eliminazione

La dinamica del catalogo di Xbox Game Pass può presentare delle sorprese, specialmente riguardo alle rimozioni di determinati titoli. Sebbene, di norma, queste decisioni siano accompagnate da preavvisi e con l’obiettivo di offrire nuovi giochi, può capitare che alcune scelte vengano successivamente riviste. Questa attenzione si concentra su due titoli che, in modo inatteso, sono rimasti nel catalogo, contraddicendo le comunicazioni iniziali. la preservazione di due giochi nel catalogo xbox game pass. upgrade improvviso e inatteso. Originariamente, Hollow Knight: Voidheart Edition e Cataclismo erano stati inseriti nella sezione dei giochi in uscita e programmati per essere rimossi il 15 dicembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

