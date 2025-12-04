Xbox Game Pass salva hollow knight e cataclismo dall’eliminazione
La dinamica del catalogo di Xbox Game Pass può presentare delle sorprese, specialmente riguardo alle rimozioni di determinati titoli. Sebbene, di norma, queste decisioni siano accompagnate da preavvisi e con l’obiettivo di offrire nuovi giochi, può capitare che alcune scelte vengano successivamente riviste. Questa attenzione si concentra su due titoli che, in modo inatteso, sono rimasti nel catalogo, contraddicendo le comunicazioni iniziali. la preservazione di due giochi nel catalogo xbox game pass. upgrade improvviso e inatteso. Originariamente, Hollow Knight: Voidheart Edition e Cataclismo erano stati inseriti nella sezione dei giochi in uscita e programmati per essere rimossi il 15 dicembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Microsoft ha confermato che Clair Obscur: Expedition 33 è il lancio di terze parti più grande del 2025 su Xbox Game Pass. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Il catalogo di Xbox Game Pass si amplia con tanti nuovi giochi disponibili nella prima metà di dicembre: scopriamoli insieme. Vai su X
Xbox Game Pass: ecco i giochi in arrivo (e rimossi) nella prima metà di dicembre 2025 - Ecco come cambia il catalogo Xbox Game Pass in questa prima metà di dicembre 2025: i giochi in arrivo e quelli rimossi. Segnala techprincess.it
Xbox Game Pass dà il benvenuto ai giochi di dicembre: c'è anche Mortal Kombat 1 - Microsoft ha annunciato la nuova ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di dicembre, e si tratta di una delle line- Riporta it.ign.com
Xbox Game Pass: La lineup di dicembre si apre con un horror lunare in uscita al day-one e diversi nuovi giochi - Tra questi c'è un gioco horror ambientato in una base lunare abbandonata, disponibile su Game Pass dal primo giorn ... Lo riporta notebookcheck.it
Xbox Game Pass: disponibili ora tre giochi nuovi gratis - Un aggiornamento ricco porta su Game Pass roguelike cooperativi, avventure in prima persona e horror sci- msn.com scrive
Gratis su Game Pass un titolo nominato ai Game Awards - Il nuovo titolo narrativo di Don't Nod arriva su Game Pass e guida i giocatori attraverso un mistero che unisce 1995 e 2022. msn.com scrive
L’app Xbox per Windows si aggiorna con filtro per i giochi cloud - La nuova app Xbox per Windows 10 e 11 si aggiorna alla versione 2512. windowsblogitalia.com scrive