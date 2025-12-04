X Factor | stasera la finale tutte le anticipazioni

Grande attesa questa sera per la finale di X Factor: chi vincerà tra rob, DELIA, PierC e eroCaddeo?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - X Factor: stasera la finale, tutte le anticipazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Il grande giorno è arrivato. Stasera c'è la finale di X Factor 2025: una finale che doveva essere all'insegna del grande equilibrio, ma che in realtà al momento vedrebbe grande indecisione su secondo e terzo posto, mentre primo e quarto posto stando ai prono - facebook.com Vai su Facebook

X Factor, la finalissima stasera al Plebiscito davanti a 16mila persone. Ospiti Pausini e Derulo Vai su X

X Factor, stasera la finale: chi si gioca la vittoria (e come) - X Factor 2025 arriva alla finale: come l'anno scorso si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli, con una diretta sia canali e piattaforme a pagamento di Sky, dalle 21, sia in chiaro sul canale 8. Riporta rockol.it

Dove vedere la finale di X Factor 2026 in diretta tv e streaming e come votare i finalisti - Stasera 4 dicembre va in scena la finalissima di X Factor 2025 da Piazza del Plebiscito a Napoli: ecco a che ora inizia lo show, dove vederlo in diretta ... Secondo fanpage.it

X Factor 2025, stasera in diretta la finale: anticipazioni, ospiti e concorrenti. Il favorito e quello che c'è da sapere sull'ultimo live - Tutto è pronto a Piazza del Plebiscito di Napoli che si prepara ad ospitare l'attesissima finale di X Factor 2025, in onda questa sera - Riporta corrieredellumbria.it

X Factor 2025, la finale stasera in tv: anticipazioni, concorrenti, scaletta, ospiti - Da Piazza del Plebiscito di Napoli, la serata conclusiva del talent: Laura Pausini super ospite e annuncio del vincitore ... Da today.it

X Factor 2025, stasera la finale: anticipazioni, concorrenti, ospiti, tutto quello che c'è da sapere - Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, ambasciatrice della musica italiana nel mondo, che recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard W ... Si legge su corriere.it

X Factor 2025, oggi la finale in diretta da Napoli: anticipazioni, canzoni e ospiti - Stasera giovedì 4 dicembre finale X Factor 2025 a Napoli: spoiler, come funziona la gara con tre manche, canzoni e ospiti (Laura Pausini e Jason Derulo). Si legge su msn.com