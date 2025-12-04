X Factor 2026 senza Giorgia e Achille Lauro? Non sappiamo se torneremo

Giorgia scherza sul futuro, Achille Lauro riflette sul suo ruolo e il talent si prepara a incoronare il nuovo vincitore. Con Pausini e Derulo sul palco, la serata promette scintille e grande musica. Napoli si prepara a diventare il cuore pulsante della musica italiana. Stasera giovedì 4 dicembre 2025, in piazza Plebiscito, andrà in scena la grande finale di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che eleggerà il nuovo vincitore del talent. A condurre ci sarà Giorgia, al suo secondo anno consecutivo, affiancata dalla giuria composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor 2026 senza Giorgia e Achille Lauro? "Non sappiamo se torneremo"

