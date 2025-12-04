X Factor 2025 verso la finale | cosa aspettarci

In onda questa sera. Il lungo percorso di X Factor 2025 arriva all’ultimo atto: la finalissima si terrà giovedì 4 dicembre alle 21:00, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. A contendersi la vittoria sono DELIA, eroCaddeo, PierC e rob, ciascuno guidato dal proprio giudice. A condurre sarà Giorgia, mentre la grande serata – per il secondo anno consecutivo all’aperto nella storica piazza napoletana – segna la chiusura di un’edizione da record: ascolti in crescita, oltre 20 milioni di voti espressi nei Live e numeri social in forte aumento. La finale prevede tre manche: My Song, con un brano scelto da ciascun finalista;. 🔗 Leggi su 361magazine.com

