X Factor 2025 la Finalissima a Napoli | la scaletta chi sono i 4 concorrenti in gara i due superospiti e chi potrebbe vincere e spiazzare tutti

Si accendono i riflettori della Finalissima di X Factor 2025, in Piazza del Plebiscito a Napoli per il secondo anno consecutivo. Giorgia apre le danze dalle ore 21, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8 e con un pubblico di 16mila persone a riempire la piazza. Ad aprire il collegamento con Napoli sarà Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor, a pochi metri dalla Piazza, con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali, Mariasole sarà in diretta già dalle 20 I finalisti sono: Delia, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it