X Factor 2025 la Finale | Stasera in Piazza del Plebiscito a Napoli il talento si accende e un' edizione unica si chiude

Questa sera, alle 21.00 su Sky Uno e in streaming su NOW, appuntamento con la Finale di X Factor 2025, direttamente da Piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco dove vederla, come votare, cosa prevede e chi sono i concorrenti che si sfideranno fino all'ultima nota. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, la Finale: Stasera, in Piazza del Plebiscito a Napoli, il talento si accende e un'edizione unica si chiude

Approfondisci con queste news

Siamo stati alla conferenza stampa della finale di X Factor 2025 nella Sala Giunta del Comune di Napoli. Tra verità discografiche, battute dietro le quinte e anticipazioni… la finale si preannuncia infuocata. Ospiti: Laura Pausini e Jason Derulo. Tutto il raccon - facebook.com Vai su Facebook

X Factor, la finale di Gabbani: “Con Lauro ci siamo chiariti” Vai su X

X Factor 2025, la Finale: Stasera, in Piazza del Plebiscito a Napoli, il talento si accende e un'edizione unica si chiude - 00 su Sky Uno e in streaming su NOW, appuntamento con la Finale di X Factor 2025, direttamente da Piazza del Plebiscito a Napoli. Si legge su comingsoon.it

X Factor 2025, stasera la finale: anticipazioni, concorrenti, ospiti, tutto quello che c'è da sapere - Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, ambasciatrice della musica italiana nel mondo, che recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard W ... corriere.it scrive

Le assegnazioni della Finale di “X Factor 2025”: la sfida tra EroCaddeo, PierC, Rob e Delia - L’appuntamento è per domani sera, 4 dicembre, alle ore 21. Da iodonna.it

X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale ... Secondo tg24.sky.it

X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Dove vedere la finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Secondo tg24.sky.it

Quattro finalisti, un solo vincitore: le anticipazioni sul finale di X Factor 2025, una battaglia con esito non scontato - Quattro finalisti in gara, pronostici serrati e tifoserie divise: X Factor 2025 si prepara a un gran finale a Napoli che già promette scintille. Secondo alfemminile.com