X Factor 2025 la finale in diretta Sky NOW TV8 a Napoli con Laura Pausini e Jason Derulo

X FACTOR 2025 – LA FINALE In gara EROCADDEO, PIERC, DELIA, ROB: un artista per ciascuno dei giudici ACHILLE LAURO, FRANCESCO GABBANI,JAKE LA FURIA, PAOLA IEZZI GIOVEDÌ 4 ALLE ORE 21.00GIORGIA CONDUCE L’ULTIMO ATTO DI QUESTA EDIZIONE IN DIRETTA DA PIAZZA DEL PLEBISCITO, NAPOLI ATTESISSIMA SUPER OSPITE LAURA PAUSINIOSPITE INTERNAZIONALE JASON DERULOE dalle 20:00 in direttapuntata speciale di. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - X Factor 2025, la finale in diretta Sky, NOW, TV8 a Napoli con Laura Pausini e Jason Derulo

