X Factor 2025 chi vincerà la finale

Delia, pianista di Paternò, artista pazzesca – suona, canta, arrangia, sperimenta- che sembra uscita da un’altra epoca, per scelte e gusti musicali, e la piccola grande Rob, animo pop punk e aspetto da manga giapponese che quando apre bocca è un gigante di incredibile potenza. Sono queste due catanesi doc, così diverse ma così uguali nell’indiscutibile talento, le probabili vincitrici di XF 2025. O perlomeno quelle sulle quali puntiamo noi, dopo aver seguito il loro percorso, puntata dopo puntata. Due piccole grandi donne, che potrebbero regalare per il terzo anno consecutivo un podio rosa (dopo Mimì Caruso, nel 2024 e Sarafine nel 2023) e invertire magari la tendenza meteora dei vincitori delle ultime edizioni, dei quali, passato l’entusiasmo iniziale, si sono un po’ perse le tracce. 🔗 Leggi su Dilei.it

