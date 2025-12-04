X Factor 2025 chi vincerà la finale
Delia, pianista di Paternò, artista pazzesca – suona, canta, arrangia, sperimenta- che sembra uscita da un’altra epoca, per scelte e gusti musicali, e la piccola grande Rob, animo pop punk e aspetto da manga giapponese che quando apre bocca è un gigante di incredibile potenza. Sono queste due catanesi doc, così diverse ma così uguali nell’indiscutibile talento, le probabili vincitrici di XF 2025. O perlomeno quelle sulle quali puntiamo noi, dopo aver seguito il loro percorso, puntata dopo puntata. Due piccole grandi donne, che potrebbero regalare per il terzo anno consecutivo un podio rosa (dopo Mimì Caruso, nel 2024 e Sarafine nel 2023) e invertire magari la tendenza meteora dei vincitori delle ultime edizioni, dei quali, passato l’entusiasmo iniziale, si sono un po’ perse le tracce. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
STASERA FINALE DI X FACTOR! Delia, eroCaddeo, PierC e Rob sono pronti. Scrivi nei commenti chi vuoi veder vincere! - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025, la Finalissima a Napoli: la scaletta, chi sono i 4 concorrenti in gara, i due superospiti e chi potrebbe vincere (e spiazzare tutti) - Delia, eroCaddeo, PierC e rob si contendono la vittoria in una finalissima con ospiti internazionali nella suggestiva Piazza del Plebiscito ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
X Factor 2025, il televoto deciderà il vincitore della finale: come funziona - È la notte decisiva di X Factor 2025: in gara sono rimasti solo quattro concorrenti, pronti a sfidarsi in tre manche che porteranno ... Come scrive msn.com
X Factor 2025 le anticipazioni della finale di Napoli stasera in tv: parlano i giudici e i loro fantastici 4 - Tutto pronto in Piazza Plebiscito per accogliere la finalissima: tre manche per decretare il vincitore di questa edizione. Secondo msn.com
Chi vince X Factor 2025? Scopri chi è il favorito tra i finalisti - Scopri tutti i dettagli su finalisti, ospiti e curiosità sull'ultima puntata del programma. tag24.it scrive
X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Dove vedere la finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. tg24.sky.it scrive
X Factor 2025, oggi la finale in diretta da Napoli: anticipazioni, canzoni e ospiti - La super ospite di questo ultimo appuntamento col talent show di Sky sarà Laura Pausini ... msn.com scrive