X Factor 2025 anticipazioni della finale | tre manche per decretare il vincitore

Dopo un percorso che li ha visti misurarsi con cover, ballottaggi e grandi emozioni, per i concorrenti di X Factor 2025 è arrivato il momento più atteso di tutti: la finale. Questa sera, giovedì 4 dicembre, Rob, eroCaddeo, PierC e Delia sono pronti per animare Piazza del Plebiscito a Napoli in una serata di festa che, alla fine, decreterà il vincitore ufficiale di questa edizione. Prima di poter festeggiare, gli artisti devono misurarsi con 3 nuove manche, come sempre preparate insieme ai loro fedelissimi giudici. Ecco come funziona l’ultima puntata del talent show. “X Factor 2025”, come funziona la finale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - X Factor 2025, anticipazioni della finale: tre manche per decretare il vincitore

Scopri altri approfondimenti

Ecco tutte le anticipazioni dalla conferenza stampa in occasione della finale di X Factor 2025: ecco cosa hanno dichiarato i protagonisti. Vai su Facebook

Appuntamento domani alle 21 in piazza del Plebiscito. La diretta sarà visibile su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8. #XF2025 #XFactor #Napoli Vai su X

X Factor 2025, stasera la finale: anticipazioni, concorrenti, ospiti, tutto quello che c'è da sapere - Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, ambasciatrice della musica italiana nel mondo, che recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard W ... corriere.it scrive

Quattro finalisti, un solo vincitore: le anticipazioni sul finale di X Factor 2025, una battaglia con esito non scontato - Quattro finalisti in gara, pronostici serrati e tifoserie divise: X Factor 2025 si prepara a un gran finale a Napoli che già promette scintille. Da alfemminile.com

X Factor 2025, la finale stasera in tv: anticipazioni, concorrenti, scaletta, ospiti - Da Piazza del Plebiscito di Napoli, la serata conclusiva del talent: Laura Pausini super ospite e annuncio del vincitore ... Come scrive today.it

X Factor 2025, la Finale: Stasera, in Piazza del Plebiscito a Napoli, il talento si accende e un'edizione unica si chiude - 00 su Sky Uno e in streaming su NOW, appuntamento con la Finale di X Factor 2025, direttamente da Piazza del Plebiscito a Napoli. Segnala comingsoon.it

Le assegnazioni della Finale di “X Factor 2025”: la sfida tra EroCaddeo, PierC, Rob e Delia - L’appuntamento è per domani sera, 4 dicembre, alle ore 21. Scrive iodonna.it

Anticipazioni semifinali “X Factor 2025” del 27 novembre: ospite, esibizioni e doppia eliminazione - Siamo giunti alle semifinali di X Factor e questa sera, 27 novembre 2025, ci sarà la doppia eliminazione. Lo riporta alfemminile.com