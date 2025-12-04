X Factor 2025 Achille Lauro fa chiarezza sulla lite con Gabbani Cosa è successo dopo lo scontro

Achille Lauro fa chiarezza sullo scontro a X Factor 2025 con Francesco Gabbani, svelando cosa è successo dopo la lite nello show in cui era intervenuto anche Jake La Furia e che aveva fatto molto discutere. Achille Lauro e Francesco Gabbani, le parole dopo lo scontro in tv. I giudici di X Factor 2025 si preparano alla Finale del talent che si terrà a Napoli, nel frattempo c'è stato spazio per chiarire i rapporti fra Achille Lauro e Francesco Gabbani, protagonisti di alcuni scontri infuocati. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della finalissima, i due artisti si sono abbracciati di fronte alle telecamere.

