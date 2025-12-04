WRC – Hyundai 2026 | Sordo-Lappi si dividono la terza Rally1
Neuville confermato, Fourmaux a un passo dal rinnovo. Wheatley: “Obiettivo tornare a vincere”. Hyundai Motorsport è entrata nella fase conclusiva della definizione della squadra per il WRC 2026, e il quadro complessivo è ormai chiaro. Il team coreano ha confermato che un annuncio ufficiale è imminente, ma ha già delineato alcune certezze fondamentali. Thierry Neuville . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Contenuti che potrebbero interessarti
WRC 2026: TORNA SORDO IN HYUNDAI? Lo spagnolo potrebbe rientrare nel programma WRC di Hyundai per il prossimo anno #WRC #wrc2026 #HyundaiMotorsport - facebook.com Vai su Facebook
Hyundai ammette tutto: «Stagione durissima, ma non molliamo» - Hyundai vuole chiudere una stagione complicatissima nel WRC almeno con un risultato dignitoso. Scrive rallyssimo.it
WRC, Rovanpera domina il venerdì in Kenya. Disastro Hyundai - È una giornata perfetta per il finlandese: registra il miglior tempo in tutte le sei prove del venerdì del Safari Rally, portandosi in vetta alla classifica generale del terzo appuntamento del WRC. Lo riporta sport.sky.it
WRC | La stagione 2027 può essere dominata da parte di Toyota. Ecco perché - Al termine dell'attuale regolamento tecnico di WRC manca ancora una stagione, quella 2026, ma le tre Case che corrono nella classe regina del Mondiale sono già proiettate verso il futuro. Riporta msn.com