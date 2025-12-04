Wrapped 2025 podcast canzoni e artisti più ascoltati su Spotify | la classifica in Italia e nel mondo

Un anno di musica a tutto volume. È Sfera Ebbasta l'artista più ascoltato in Italia nel 2025, un grande ritorno in vetta che fa da contraltare alla novità del mumble rap di Tony Boy e alla voce emergente di Glocky. A livello globale, è stato il rapper portoricano Bad Bunny a conquistare il primo gradino del podio, che torna a essere l'artista più ascoltato al mondo. È la fotografia delle canzoni più amate nell’anno che sta per finire scattata da Wrapped 2025, il racconto di Spotify dei brani e dei cantanti più amati negli ultimi 12 mesi. Dalla colonna sonora della nostra vita – c’è una sezione che racconta chi sei attraverso le note che hai ascoltato – con una classifica del tutto personale, all’analisi a livello nazionale e mondiale sulle tendenze e le preferenze di 700 milioni di utenti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wrapped 2025, podcast, canzoni e artisti più ascoltati su Spotify: la classifica in Italia e nel mondo

