Witkoff snobba Zelensky Il Cremlino | Respinte solo alcune parti del piano Usa

Saltato l’incontro tra il leader ucraino e i delegati statunitensi. Prevista una visita di Umerov a Washington. Tajani sente Rubio: «Sosteniamo la vostra mediazione». È un alone nebuloso quello che circonda al momento il processo diplomatico ucraino. L’altro ieri, l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, hanno avuto al Cremlino un colloquio di cinque ore con Vladimir Putin sul piano di pace statunitense. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Witkoff snobba Zelensky. Il Cremlino: «Respinte solo alcune parti del piano Usa»

Argomenti simili trattati di recente

