Witkoff e Dmitriev la pace affidata al business

È abbastanza curioso che due leader dalle personalità assai diverse, se non opposte, come Donald Trump e Vladimir Putin, al momento di dare impulso alle trattative (che sono in primo luogo trattative tra Usa e Russia, poi anche sull’Ucraina) abbiamo scelto di affidarsi a figure estranee al canali istituzionali e alla diplomazia come Steve Witkoff per gli Usa e Kirill Dmitriev per la Russia. Al punto che ora risultano quasi emarginati due pezzi grossi come Sergej Lavrov, ministro degli Esteri della Federazione Russa dal 2004, e il suo omologo Usa Marco Rubio. L’agenzia Bloomberg, citando anonimi funzionari Ue, ha addirittura scritto che tra i diplomatici si è starla la voce che per farsi ascoltare da Trump si debba risultare simpatici a Witkoff. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Witkoff e Dmitriev, la pace affidata al business

