Winx Napoli diventa l’occasione per raccontare un modo diverso di vivere la città: partecipato, creativo e capace di generare socialità autentica. Amiro, ristorante e lounge bar di via Medina, ha ospitato un evento che ha trasformato la presentazione del nuovo gioco da tavolo delle Winx in una festa aperta a tutte le generazioni. Realizzato da Giochi Uniti in occasione del ventennale delle celebri fatine, il board game Winx vs Trix – Sfida per la Fiamma del Drago è stato presentato in un contesto vivace, dove suoni, colori e dialogo hanno riportato l’attenzione sul valore dell’incontro reale. L’evento, che ha unito nostalgia e innovazione, è stato anche un momento per riflettere su come Napoli stia cambiando: la manager di Amiro, Alessia Bisaccio, ha richiamato l’articolo del Telegraph sulla “Disneyficazione” della città, ricordando che luoghi come il suo possono — e devono — diventare punti di riferimento per iniziative nate dal territorio, non solo spazi di consumo pensati per il turista. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Winx Napoli, da Amiro la festa dedicata al nuovo gioco