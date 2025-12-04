Wine & Wreath | crea la tua ghirlanda natalizia presso Cantina Le Pietre
A Reggello, a pochi passi da Firenze, Cantina Le Pietre apre le sue porte a un’esperienza intima e raffinata: un Workshop di Ghirlande Natalizie, pensato per chi desidera immergersi nella magia delle feste circondato dal calore del vino, dei profumi e della manualità creativa.Un incontro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arte per Te. . APT - PALLINA DI NATALE CON INIZIALE Arte per Te Seguimi sul mio canale yt ARTE PER TE https://www.youtube.com/@ArteperTe Troverai tantissimi video di arte e creatività #photoshoot #homedecor #chocolate #pizza #volkswagen #wine # - facebook.com Vai su Facebook