Lo spettacolo delle grandi montagne italiane conquista la scena all' aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa dove, tra le iniziative dell' Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, si può ammirare " White Entropy ", mostra personale del fotografo e digital artist Jacopo Di Cera a cura di Massimo Ciampa, allestita al PhotoSquare dello scalo da oggi fino al 31 marzo 2026, che trasforma il paesaggio in esperienza sensibile tra arte, fotografia e sostenibilità. Un percorso di fotografie "zenitali" in grande formato, realizzate tra Alpe di Siusi, Monte Bianco, Val di Fassa, Val Badia, Roccaraso, Cortina d'Ampezzo e Madonna di Campiglio, in cui il manto nevoso si scompone in trame quasi astratte, segni di passaggi, ferite e riscritture del paesaggio, trasformando l'area aeroportuale in un osservatorio sospeso, dove il bianco diventa materia di riflessione sul nostro rapporto con la natura e con il tempo.

© Ilgiornale.it - "Whyte Entropy", a Malpensa la montagna nelle foto di Jacopo Di Cera