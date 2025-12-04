Whyte Entropy a Malpensa la montagna nelle foto di Jacopo Di Cera
Lo spettacolo delle grandi montagne italiane conquista la scena all’ aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa dove, tra le iniziative dell’ Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, si può ammirare “ White Entropy ”, mostra personale del fotografo e digital artist Jacopo Di Cera a cura di Massimo Ciampa, allestita al PhotoSquare dello scalo da oggi fino al 31 marzo 2026, che trasforma il paesaggio in esperienza sensibile tra arte, fotografia e sostenibilità. Un percorso di fotografie “zenitali” in grande formato, realizzate tra Alpe di Siusi, Monte Bianco, Val di Fassa, Val Badia, Roccaraso, Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio, in cui il manto nevoso si scompone in trame quasi astratte, segni di passaggi, ferite e riscritture del paesaggio, trasformando l’area aeroportuale in un osservatorio sospeso, dove il bianco diventa materia di riflessione sul nostro rapporto con la natura e con il tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
