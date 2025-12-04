WhatsApp traccia la tua posizione anche se non la condividi | ecco come proteggerti
Una recente indagine ha acceso nuove preoccupazioni riguardo alla privacy degli utenti di WhatsApp, soprattutto sui dati di geolocalizzazione. Secondo quanto emerso, infatti, i messaggi inviati tramite questa piattaforma potrebbero includere coordinate GPS nascoste, anche quando gli utenti non hanno mai attivato la condivisione della posizione. Questa scoperta pone interrogativi rilevanti non solo sulle impostazioni dell’applicazione, ma soprattutto sul ruolo del sistema operativo e dei servizi di localizzazione integrati nei dispositivi mobili. Geolocalizzazione nascosta nei metadati dei messaggi WhatsApp(www. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altre letture consigliate
PFM - Doppia Traccia martedì 24 febbraio 2026 ore 21.00 | teatro Augusteo | Napoli Per info e biglietti: Vai su https://concerteria.it/ ? Vieni da noi a Napoli in via M. Schipa, 15 Chiama lo 0817611221 Invia un messaggio WhatsApp al 333144667 - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le tracce della truffa di Kirill Dmitriev. Le telefonate (con Whatsapp limitato in Russia), le frodi a Kyiv, i dettagli trumpiani per far accettare l'accordo a Washington. Di @Micol_Fla Vai su X
WhatsApp, disattiva subito questa funzione: tutti possono vedere dove ti trovi in tempo reale - In attesa di un chiarimento ufficiale, la soluzione più semplice per proteggersi è disattivare completamente la geolocalizzazione. Da macitynet.it
Meta AI-WhatsApp nel mirino AGCM: abuso posizione dominante? - L'introduzione forzata del pulsante Meta AI in WhatsApp ha attirato l'attenzione dell'Autorità: avviata un'istruttoria sulla pratica. Lo riporta punto-informatico.it
WhatsApp, ora la tua privacy è in pericolo: disattivalo subito! - La popolare app di messaggistica istantanea acquisita da Meta nel 2014 è da tempo ... Lo riporta diregiovani.it
Antitrust indaga su Meta AI in WhatsApp: rischio abuso di posizione dominante - Nessun consenso, integrazione forzata e uso dei dati non chiaro: l’Agcm apre un’istruttoria su Meta. Come scrive panorama.it
WhatsApp, come condividere la posizione in tempo reale - Condividere la posizione su WhatsApp sta diventando il modo più semplice per organizzare un incontro con gli amici, soprattutto da quando è attiva la funzione Condividi posizione attuale. panorama.it scrive
L'integrazione di Meta AI su WhatsApp è abuso di posizione dominante? L'Unione europea pronta a avviare un'indagine - Secondo il Financial Times la Commissione europea sarebbe pronta ad avviare un'indagine su Meta per violazione delle norme antitrust ... Come scrive corriere.it