Whatsapp e intelligenza artificiale Ue avvia un’indagine antitrust su Meta
La Commissione Europea ha avviato un’indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull’accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a Whatsapp possa violare le norme Ue sulla concorrenza. La nuova politica di Meta. La nuova politica di Meta, annunciata nell’ottobre 2025, vieta ai fornitori di IA di utilizzare uno strumento che consente alle aziende di comunicare con i clienti tramite Whatsapp, la “Whatsapp Business Solution”, quando l’IA è il servizio principale offerto. Le aziende possono comunque utilizzare strumenti di IA per funzioni accessorie o di supporto, come l’assistenza clienti automatizzata offerta tramite Whatsapp. 🔗 Leggi su Lapresse.it
