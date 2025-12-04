Welfare nasce ‘OB Italia’ il nuovo fondo socio-sanitario che raggiungerà già 1 milione di cittadini
Nasce OB Italia, il nuovo fondo nazionale di assistenza socio-sanitaria integrativa promosso da AIFOS, Assoesercenti, Confimpreseitalia, ITALPMI, UCI, UNCI, Valitalia PMI, Federforma e Fesica Confsal, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per lavoratori, famiglie e cittadini. Il modello bilaterale adottato dal Fondo punta a offrire un sistema strutturato di sostegni economici e prestazioni che affiancano il Servizio sanitario nazionale, ampliandone servizi, coperture e capacità di risposta. OB Italia nasce per garantire un ventaglio di interventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere complessivo delle persone, con particolare attenzione ai bisogni emergenti della popolazione e al miglioramento della qualità della vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
