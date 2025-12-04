Primo weekend di dicembre, il Natale è alle porte e Roma si prepara a un fine settimana di mercatini, mostre, musica e degustazioni.Un lungo weekend che si attacca alla festività dell'Immacolata Concezione e dura tre giorni, fino a lunedì 8 dicembre. Ci sarà il passaggio della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Weekend e Ponte dell'Immacolata a Roma: 16 eventi da non perdere dal 6 all'8 dicembre