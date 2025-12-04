Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 dicembre

D icembre è finalmente arrivato, inaugurando quel periodo nel quale Roma si accende di luci, appuntamenti speciali e atmosfere che profumano di festa: il primo weekend del mese, sabato 6 e domenica 7, ci offre offre già un ventaglio di iniziative imperdibili: tra arte, mercatini, aperture straordinarie e grandi eventi dedicati al Natale, la città promette due giorni tutti da vivere. Leggi anche: — Tutti i mercatini di Natale 2025 a Roma, scopri gli indirizzi dove andare Weekend 6 e 7 dicembre a Roma: Christmas World a Villa Borghese. A Villa Borghese, torna il grande villaggio natalizio che la trasforma in un viaggio intorno al mondo: Christmas World. 🔗 Leggi su Funweek.it

