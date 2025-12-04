Week end a Latina e provincia | cosa fare da sabato 6 a lunedì 8 dicembre

Si entra ufficialmente nel periodo natalizio: con l’8 dicembre prendono il via le tantissime manifestazioni promosse dalle amministrazioni comunali per le feste, si moltiplicano gli spettacoli, i concerti, gli incontri, le mostre. A Latina e provincia non mancano le occasioni per farlo, come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Week end a Latina e provincia: cosa fare da sabato 6 a lunedì 8 dicembre

Argomenti simili trattati di recente

AZÚCAR LATIN PARTY – Sabato 6 Dicembre! La serata latina più caliente del weekend ti aspetta all’Havana! Si parte con stage gratuito di Bachata in pre-serata, poi si balla con: Reggaeton Salsa ? Bachata Urban & Musica 360° Animazione & - facebook.com Vai su Facebook

Week end a Latina e provincia: cosa fare da sabato 6 a lunedì 8 dicembre - Fine settimana lungo dell’Immacolata ricco di eventi: manifestazioni, spettacoli teatrali, concerti e tanto divertimento ... Si legge su latinatoday.it

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 22 e domenica 23 novembre - Fine settimana ricco di eventi: manifestazioni, spettacoli teatrali, concerti e tanto divertimento Siamo nel pieno dell’autunno, il tempo è ancora bello, le città si riempiono dei colori caldi dell’ar ... Si legge su latinatoday.it

70 anni di Cisl a Latina, nel primo week end di settembre appuntamento in piazza Berlinguer - 5 e 6 settembre, in piazza Berlinguer a Latina un ampio programma per rilanciare il ruolo del sindacato sul territorio. Secondo ilmessaggero.it