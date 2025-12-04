Webuild Seli Overseas celebra 75 anni eccellenza nel tunneling e sicurezza
(Adnkronos) – Seli Overseas, società del Gruppo Webuild, celebra il suo 75° anniversario in concomitanza con la festività di Santa Barbara, patrona dei minatori e di chi lavora in sotterraneo. Una ricorrenza che racconta una storia di innovazione e sicurezza nel settore del tunneling su scala globale, iniziata nel 1950 con la visione dell’ingegnere Carlo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
