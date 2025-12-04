Weah ‘dimentica’ la Serie A | Ligue 1 campionato con più talenti al mondo partite interessanti e calcio vero Parole a sorpresa dell’ex Juve!

Weah, esterno del Marsiglia, ha parlato così dell’approdo in Ligue 1 e della sua idea sul campionato francese. Le sue dichiarazioni. Intervenuto in conferenza stampa, Timothy Weah ha espresso la sua idea nei confronti della Ligue 1, campionato nel quale è approdato in estate – al Marsiglia – dalla Juventus. LIGUE 1 – «È il campionato con più talenti al mondo. Le partite sono interessanti da guardare, è calcio vero. È molto serrato al vertice, ed è quello che si vuole in un campionato. Sono molto contento di essere in Ligue 1, mi ha fatto molto bene. Amo il calcio, giocare ogni fine settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah ‘dimentica’ la Serie A: «Ligue 1 campionato con più talenti al mondo, partite interessanti e calcio vero». Parole a sorpresa dell’ex Juve!

