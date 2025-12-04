Wall-E a scuola il film per educare al riciclo

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il robot Wall-E in un prossimo futuro è rimasto solo sulla Terra dopo che, a causa dell’eccessivo accumulo di rifiuti, tutti gli umani se ne sono andati. La sua storia, narrata nel celeberrimo film d’animazione Wall-E del 2008, Oscar 2009 per il miglior film d’animazione (su 6 candidature), Golden Globe e il Bafta nella stessa categoria, questa mattina è protagonista in una scuola di Castellanza, per insegnare ai giovani proprio a costruire un futuro diverso, che possa assicurare un ambiente naturale sano. L’iniziativa si deve alla Remed, azienda bresciana specializzata nella raccolta e gestione dei rifiuti edili e speciali negli spazi ridotti e critici (come il Museo Santa Giulia a Brescia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

