Vuelle l’attacco resta il migliore dell’A2 Pesaro primeggia anche in assist e recuperi

Nonostante due sconfitte nelle ultime tre partite, la Vuelle mantiene il miglior attacco della serie A2, con 83.2 punti segnati di media. Solo altre cinque squadre, in serie A2, valicano la soglia degli 80 punti (Bergamo, Scafati, Rimini, Rieti e Roseto). Pesaro è la migliore nella percentuale del tiro da due con il 60%, cifra che nessun’altra riesce a pareggiare: sicuramente molto del merito è di Miniotas, che sfiora il 67% nel tiro ravvicinato. Da tre punti, la squadra biancorossa ha una percentuale discreta in totale (36%), se si tiene conto che nessuna squadra riesce ad arrivare al 40% (le migliori dall’arco sono Scafati, Forlì, Mestre e Avellino con il 39%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, l’attacco resta il migliore dell’A2. Pesaro primeggia anche in assist e recuperi

Argomenti simili trattati di recente

Rossini TV. . VUELLE ANCORA KO IN CASA, SORRIDE LA MEGABOX, PARI PER LA PESARO RUGBY - facebook.com Vai su Facebook

Vuelle, il rebus Felder non è ancora risolto. Stasera contro Torino non sarà in campo: Il rebus Felder è lontano dall’essere risolto. Il play americano oggi contro Torino (palla a due ore 18 alla Vitrifrigo) non sarà della partita: il fastidio al… dlvr.it/TPXcpm ? Vai su X

Vuelle, vittoria dell'orgoglio: supera in rimonta Mestre e centra la quinta vittoria consecutiva - PESARO La Vuelle centra la cinquina alla voce vittorie consecutive, sconfiggendo una coriacea Mestre, grazie ad un ottimo quarto periodo di gioco in cui recupera dal - Come scrive corriereadriatico.it

Vuelle, Pullen resta attuale: il mercato stranieri continua a tenere banco in casa Pesaro. Maretto e De Laurentiis ai box - Si continua a sudare in casa Vuelle nonostante Octavio Maretto e Quirino De Laurentiis siano ad oggi fermi ai box e manchino ancora i due giocatori stranieri. Segnala corriereadriatico.it