Vuci ri quartiere e porte rosse doppio appuntamento al Gilda Sconzajuocu
Doppio appuntamento questo fine settimana a bordo del vascello Gilda Sconzajuocu.Continua la rassegna Bomba Carta con due eventi scoppiettanti.Venerdi 5 novembre, alle ore 21:30 sarà la volta di:- Vuci ri quartieriScritto da Domenico Ciaramitaro, lo stesso attore, sarà in scena con Alessio Barone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
“Vuci ri quartiere” e “porte rosse”, doppio appuntamento al Gilda Sconzajuocu - Doppio appuntamento questo fine settimana a bordo del vascello Gilda Sconzajuocu. Scrive mondopalermo.it