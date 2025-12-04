Volontari trovano uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti mentre puliscono un parcheggio

Durante le attività di pulizia urbana può capitare di tutto. Anche di trovare, sepolto tra le erbacce, uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti e restituirlo - nella stessa giornata - al proprietario. È successo ai ragazzi di Evera Project, un gruppo di volontari che porta avanti un progetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Volontari trovano uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti mentre puliscono un parcheggio

