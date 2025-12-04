Volontari trovano uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti mentre puliscono un parcheggio

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le attività di pulizia urbana può capitare di tutto. Anche di trovare, sepolto tra le erbacce, uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti e restituirlo - nella stessa giornata - al proprietario. È successo ai ragazzi di Evera Project, un gruppo di volontari che porta avanti un progetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

volontari trovano uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti mentre puliscono un parcheggio

© Romatoday.it - Volontari trovano uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti mentre puliscono un parcheggio

Leggi anche questi approfondimenti

Due furti in un giorno per il capogruppo di Azione Matteo Richetti: rubati zaino e trolley - Il capogruppo di Azione alla Camera ha subito un primo furto a Firenze e un altro alla stazione di Termini a Roma. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Volontari Trovano Zaino Rubato