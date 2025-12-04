Volo di cento metri nella scarpata muore coppia di anziani a Cervara di Ascoli Strada pericolosa chi erano le due vittime
ASCOLI Un incidente stradale ha spezzato ieri, poco prima delle 12.45, la vita di una coppia di anziani coniugi residenti nella frazione ascolana di Cervara. Adolfo Piccioni, 88 anni, e la moglie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
