Volley A2 Virtus Aversa | primo hurrà per coach Graziosi domenica big match a Brescia

Tempo di lettura: 2 minuti Neanche il tempo di godersi la vittoria nel turno infrasettimanale contro la Romeo Sorrento (3-1) e per la Virtus Aversa è già tempo di pensare al prossimo turno quando i ragazzi di coach Graziosi faranno visita alla Sferc Brescia. Le due squadre sono appaiate al quarto posto a quota 17 ed al centro sportivo San Filippo si preannuncia una gara particolarmente combattuta. La vittoria contro il Sorrento, la prima della gestione Grazioli ha messo in mostra una Virtus in grande forma con Tallone (20) e Tiozzo (16) in ottima forma chiamati a confermarsi anche contro una delle compagini più temibili di tutto il campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

