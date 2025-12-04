Volley A2 che Consar! Ravenna vince lo scontro al vertice e consolida il primato in classifica

Il coro che si leva a fine gara dentro il Pala de Andrè "salutate la capolista" è la sintesi migliore della partita che la Consar ha giocato e vinto contro la Consoli Sferc Brescia nel big match dell'ottava giornata del campionato di A2 Credem Banca.

