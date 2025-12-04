Voli per la Sicilia alle stelle durante il Natale il Codacons apre un’istruttoria | Aumenti fino al 900% Quanto costa volare verso il Sud Italia

Il ritorno a casa per le feste natalizie anche quest’anno si trasforma in un salasso per le famiglie meridionali: più di 3.000 euro per una famiglia di quattro persone, fra voli da Milano, Torino o Pisa verso gli aeroporti siciliani. A denunciarlo è il Codacons, che ha inviato una segnalazione ad Antitrust, Enac e Ministero dei Trasporti per i rincari record dei biglietti aerei. «Gli aumenti arrivano fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree – spiega l’associazione dei consumatori –. Da Milano a Catania il biglietto del 23 dicembre costa 178 euro, il 790% in più rispetto ai 20 euro del 13 gennaio». 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Quotidiano di Gela. . CARO VOLI:PER RITORNARE IN SICILIA FINO A 974 EURO - facebook.com Vai su Facebook

Aerei, la svolta della #Sicilia: nasce Etna Sky, la low-cost che sfida il caro voli con un gruppo di investitori privati. Una promessa di tariffe accessibili e collegamenti pensati per i siciliani. Il deputato nazionale Manlio Messina ha ufficializzato la nascita della nuo Vai su X

Voli per la Sicilia alle stelle durante il Natale, il Codacons apre un’istruttoria: «Aumenti fino al 900%». Quanto costa volare verso il Sud Italia - Durante il periodo natalizio una famiglia di quattro persone arriva a spendere 3000 euro se prende un volo da Milano, Torino o Pisa verso gli aeroporti siciliani ... Scrive open.online

Sardegna, prezzi alle stelle dei voli per Natale: la denuncia di Codacons - Volare durante le festività natalizie costa fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree. Riporta rainews.it

Caro-voli di Natale alle stelle: aumenti fino al 900%. Codacons segnala il caso ad Antitrust e Mit - Volare durante le festività natalizie può costare fino al 900% in più rispetto alle tariffe standard. Riporta newsicilia.it

Caro voli e treni per Natale, i prezzi salgono alle stelle: le tratte più costose - Il Natale 2025 porta con sé un’impennata senza precedenti dei prezzi di voli e treni, con tratte Nord- Riporta siviaggia.it

Rialzi di Natale: carburante, treni e voli alle stelle - I prezzi di voli soprattutto, ma anche di treni e carburanti sono schizzati alle stelle e tendono addirittura ad aumentare ... virgilio.it scrive

Caro voli Sicilia/ Schifani alza lo sconto sui biglietti aerei: come averlo (7 dicembre 2024) - Caro voli da e per la Sicilia con aumenti spropositati durante le feste di Natale. Come scrive ilsussidiario.net