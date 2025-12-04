Voli di continuità dal Sanzio per Roma e Milano feedback positivi dopo il primo mese

FALCONARA MARITTIMA – Segnali positivi in termini di aumento del traffico passeggeri e di qualità del servizio. È il primo back giunto a un mese dall’avvio dei collegamenti aerei dall'aeroporto “Sanzio” verso Roma Fiumicino e Milano Linate operati dalla compagnia DAT Volidellemarche. I voli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Voli di continuità dal "Sanzio" per Roma e Milano, feedback positivi dopo il primo mese

Argomenti simili trattati di recente

Caro voli, a Comiso tutto esaurito Nello scalo del Ragusano è attiva la continuità territoriale con tariffe agevolate, ma nel periodo natalizio i voli sono sold out Tgr Rai Vai su Facebook

Voli di continuità. Il primo mese di Dat: "Passeggeri più 57%" - Il primo mese dei voli di continuità operati dalla compagnia danese Dat "Volidellemarche" con destinazione Roma e Milano coincide ... Come scrive msn.com

Dopo sei anni d’attesa tornano i voli dal Sanzio verso Roma e Milano - ANCONA Atteso ormai da sei anni, da quando nel novembre 2017 Alitalia decise di lasciare il Sanzio, il volo per Roma ha un taglio del nastro animato da cori da stadio e battimano. corriereadriatico.it scrive

Voli di continuità dal Sanzio, operatori e imprenditori: «La precedenza? Alla rotta su Roma» - Le coordinate anagrafiche rimandano al titolare di Las Viaggi, agenzia dorica specializzata in business travel, spostamenti ... Riporta corriereadriatico.it

Prorogati i voli di continuità dal Sanzio con Roma, Milano e Napoli - Sono stati prorogati i voli da Ancona Falconara Marittima a Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli e da questi tre aeroporti al Sanzio. Da rainews.it

Sanzio, l'aeroporto che cresce di più nel Centro-Italia: "Entro fine anno il successore di SkyAlps" - La proroga dei voli di continuità è arrivata al fotofinish, tanto che le tratte per alcuni giorni non sono state ... Scrive rainews.it

Aeroporto Sanzio, Dat inaugura i voli per Milano e Roma. Hub per l’estero: «Dal 2026 bagagli fino agli Usa» - ANCONA Un arcobaleno abbraccia l’aereo Dat appena atterrato al Sanzio, alle 12,35, da Milano Linate (con 12 passeggeri a bordo). Lo riporta msn.com