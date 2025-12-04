Qualche anno fa, per la precisione nel 2022, ho avuto una epifania. Non capita spesso, di avere una epifania. Tanto meno in musica. Sono andato a Aversa, giurato e amico del Premio Bianca D’Aponte, come ormai succede da tempo, e lì ho visto e ascoltato una giovane artista che mi ha letteralmente stregato. Di quelle che le vedi e le ascolti, o le ascolti e le vedi, e hai la sensazione che sei di fronte a una artista destinata a rimanere. Di più, a lasciare un segno importante nella scena musicale italiana. L’ho dichiarato, già allora, dicendo che era lei che avrei votato e lei che speravo vincesse anche il premio assoluto intitolato a quel talento purtroppo prematuramente scomparso di Bianca D’Aponte (qui vi parlavo dell’ultima edizione del premio, andato in scena a ottobre 2025, e anche del disco di Bianca, finalmente arrivato, andate a ascoltarlo senza se e senza mam https:361magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Vogliatevi bene, ascoltate Jungle Julia