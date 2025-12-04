Vlahovic si opera a Londra | stagione in salita la Juventus lo rivedrà solo in primavera

La scelta è arrivata nelle ultime ore, dopo giorni di valutazioni e timori confermati dagli esami: Dusan Vlahovic ha deciso di sottoporsi immediatamente a un intervento chirurgico per risolvere la grave lesione muscolo-tendinea riportata contro il Cagliari. Un infortunio pesante, che non lascia spazio a soluzioni conservative e che costringerà la Juventus a fare a meno del suo centravanti per un periodo molto lungo. La decisione è stata presa insieme allo staff medico bianconero, consapevole che un rientro affrettato aumenterebbe il rischio di ricadute, pericolosamente alto in casi come questo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Vlahovic si opera a Londra: stagione in salita, la Juventus lo rivedrà solo in primavera

