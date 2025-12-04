Vittoria schiacciante per Rana Verona Cisterna battuta 3-0
Continua la striscia positiva della Rana Verona, che nel turno infrasettimanale di Superlega ha superato l'esame Cisterna Volley con un netto 3-0, conquistando l'ottava vittoria stagionale. Gli scaligeri salgono così a 23 punti in classifica, a 3 punti dalla capolista Perugia ma con due partite. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Vittoria schiacciante e senza problemi contro un avversario che ci ha messo la corsa, ma tecnicamente di gran lunga inferiore. Partita che è servita soprattutto a dare minuti a qualche elemento meno utilizzato, e a provare nuovi meccanismi. Molto belli tutti i go - facebook.com Vai su Facebook
Rana Verona vince 3-0 contro Monza a aggancia la capolista Perugia - I gialloblù hanno una partita in meno rispetto agli umbri e possono quindi staccarsi. veronasera.it scrive
Rana Verona domina il derby: Padova si arrende dopo quattro set infuocati - Keita straripante, Christenson da Mvp e una rimonta da applausi regalano agli scaligeri tre punti pesantissimi nella corsa di SuperLega ... Come scrive veronasera.it