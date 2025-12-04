Vittoria schiacciante per Rana Verona Cisterna battuta 3-0

Veronasera.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la striscia positiva della Rana Verona, che nel turno infrasettimanale di Superlega ha superato l'esame Cisterna Volley con un netto 3-0, conquistando l'ottava vittoria stagionale. Gli scaligeri salgono così a 23 punti in classifica, a 3 punti dalla capolista Perugia ma con due partite. 🔗 Leggi su Veronasera.it

vittoria schiacciante per rana verona cisterna battuta 3 0

© Veronasera.it - Vittoria schiacciante per Rana Verona, Cisterna battuta 3-0

Altre letture consigliate

vittoria schiacciante rana veronaRana Verona vince 3-0 contro Monza a aggancia la capolista Perugia - I gialloblù hanno una partita in meno rispetto agli umbri e possono quindi staccarsi. veronasera.it scrive

vittoria schiacciante rana veronaRana Verona domina il derby: Padova si arrende dopo quattro set infuocati - Keita straripante, Christenson da Mvp e una rimonta da applausi regalano agli scaligeri tre punti pesantissimi nella corsa di SuperLega ... Come scrive veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Schiacciante Rana Verona