Vittoria il giallo del 17enne sequestrato | i tre accusati tacciono un mistero ancora senza risposte

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i tre arrestati perché fortemente indiziati di essere stati gli autori del rapimento di un diciassettenne a Vittoria nel Ragusano. Gianfranco Stracquadaini, 50 anni (ex latitante coinvolto anche nel tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia), Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, 40 anni, (difesi rispettivamente dagli avvocati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vittoria, il giallo del 17enne sequestrato: i tre accusati tacciono, un mistero ancora senza risposte

