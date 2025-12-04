Vittoria il giallo del 17enne sequestrato | i tre accusati tacciono un mistero ancora senza risposte

Feedpress.me | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i tre arrestati perché fortemente indiziati di essere stati gli autori del rapimento di un diciassettenne a Vittoria nel Ragusano. Gianfranco Stracquadaini, 50 anni (ex latitante coinvolto anche nel tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia), Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, 40 anni, (difesi rispettivamente dagli avvocati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

vittoria il giallo del 17enne sequestrato i tre accusati tacciono un mistero ancora senza risposte

© Feedpress.me - Vittoria, il giallo del 17enne sequestrato: i tre accusati tacciono, un mistero ancora senza risposte

Argomenti simili trattati di recente

vittoria giallo 17enne sequestratoVittoria, il giallo del 17enne sequestrato: i tre accusati tacciono, un mistero ancora senza risposte - Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i tre arrestati perché fortemente indiziati di essere stati gli autori del rapimento di un ... msn.com scrive

vittoria giallo 17enne sequestratoIl ragazzo sequestrato a Vittoria tradito da un basista che si trovava con lui - Un milione di euro per il riscatto, ma la perdita del cellulare della vittima durante il sequestro avrebbe fatto fallire il progetto per l'impossibilità di mettersi in contatto con i suoi familiari. Scrive rainews.it

vittoria giallo 17enne sequestratoRapimento a Vittoria del 17enne Gaetano Nicosia, svolta nelle indagini: tre uomini arrestati - Il gip di Catania ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare per il rapimento del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria (Ragusa). Secondo virgilio.it

Vittoria, ritrovato il ragazzo sequestrato. Le immagini esclusive del Tg1 - Il Tg1 di Gian Marco Chiocci ha per primo dato la notizia del ritrovamento del diciassettenne sequestrato a Vittoria (Ragusa) da due uomini. Da iltempo.it

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato rapito giovedì sera da due uomini incappucciati - Un sequestro singolare, su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento. Lo riporta ilmessaggero.it

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato rapito giovedì sera da due uomini incappucciati - Dopo le ore di angoscia e paura è stato ritrovato, e sta bene, il ragazzo di 17 anni figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria (Ragusa), rapito giovedì sera da ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Giallo 17enne Sequestrato