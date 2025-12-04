Visite e attività al Castello di San Pelagio

Padovaoggi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unici due giorni di apertura del Castello di San Pelagio nel mese di dicembre. Per famiglie:?? Passeggiata accompagnata al Museo del Volo per farsi affascinare dalla storia del volo?? Laboratorio Fly Comics sull’arte dei fumetti con Mirco Maselli, storico disegnatore di Lupo Alberto e autore de. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

visite e attivit224 al castello di san pelagio

© Padovaoggi.it - Visite e attività al Castello di San Pelagio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Visite e attività al Castello di San Pelagio - Unici due giorni di apertura del Castello di San Pelagio nel mese di dicembre. Lo riporta padovaoggi.it

Il castello San Giorgio riapre con mostre d’arte e visite guidate hi-tech - del Comune come nel 2021 Il castello San Giorgio di Lerici riaprirà all’inizio di giugno, con una mostra e visite ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Visite Attivit224 Castello San