Vis Stellone si riprende Zoia e Nicastro
A Carpi la Vis vuole confermarsi grande. Un mese condito da quattro vittorie e una sola sconfitta ha fatto balzare gli emiliani al quarto posto con il Guidonia Montecelio. In questo ultimo periodo quando si tratta di scontri al vertice i biancorossi sembrano esaltarsi. Prima dell’Ascoli i ragazzi di Stellone avevano infatti già brillato sia a Terni che al Benelli contro il Guidonia. Lunedì i pesaresi potranno inoltre contare su uno Zoia rientrato dalla squalifica e un Nicastro tornato a pieno regime dallo stop per infortunio. Dovrà invece rimanere ai box per un altro turno lo squalificato Stellone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
