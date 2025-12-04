Virtus la carica di Pajola | Si può crescere ancora

Giorni ’caldi’ in casa Virtus. Ieri sera il bagno di folla al Temporary Store di Casalecchio di capitan Pajola e Matt Morgan, oggi la presentazione del volume sullo scudetto, in Sala Borsa e domani la gara con Dubai. Solo l’inizio di un periodo particolarmente intenso che, lunedì, vedrà anche la Belinight, per la quale potrebbe spuntare a sorpresa anche Jasmin Repesa, il primo coach a dare minuti e continuità a un giovanissimo Belinelli. Stasera, appunto, la presentazione del volume sullo scudetto con il presidente Massimo Zanetti che potrebbe dire la sua sul bilancio chiuso il 30 giugno. Il passivo, era noto, ma ieri, il club si è affidato a una nota per chiarire il ruolo di Marco Comelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

