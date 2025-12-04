Virginia il procione si ubriaca dopo aver fatto razzia di superalcolici in un negozio | le immagini

Simpatico fuoriprogramma in Virginia, dove un procione ha fatto irruzione in un negozio di liquori, bevendo i superalcolici fuoriusciti dalle bottiglie rotte cadute dagli scaffali. Grandissima la sorpresa del personale del negozio, che una volta arrivato nel locale ha trovato l’animale ubriaco, riverso sul pavimento del bagno, caduto in un sonno profondissimo. Dopo qualche ora, il procione si è risvegliato, riprendendosi completamente dalla sbronza, tornando dopo un po’ al suo habitat naturale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Virginia, il procione si ubriaca dopo aver fatto razzia di superalcolici in un negozio: le immagini

