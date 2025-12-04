Violenza su donne Federmanager | Il lavoro come prima linea di prevenzione

Webmagazine24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – I numeri diffusi dall’Arma dei Carabinieri rivelano un’emergenza che non può essere ignorata: da gennaio a settembre 2025 i reati da Codice Rosso hanno superato quota 40mila, con 6.673 arresti tra maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali. Un quadro che conferma la necessità di non confinare la lotta alla violenza di . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

violenza donne federmanager lavoroViolenza su donne, Federmanager: "Il lavoro come prima linea di prevenzione" - Convegno 'Oltre il 25 novembre: la forza della prevenzione, la voce delle donne', promosso con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri ... Secondo adnkronos.com

violenza donne federmanager lavoroViolenza su donne: Federmanager si veste di rosso per ricordare realtà da non ignorare - Oggi 25 novembre, la sede nazionale di Federmanager in via Ravenna 14 a Roma si 'vestirà' di rosso per celebrare, in modo visibile e condiviso, la Giornata internazionale p ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

violenza donne federmanager lavoroLavoro e violenza su donne, la giudice Canevini: ''Basta temere, crediamo a chi denuncia'' - "Quella sul lavoro è una violenza agevolata dalla vicinanza dove nessuna può dirsi al sicuro. Si legge su adnkronos.com

violenza donne federmanager lavoroDonne, lavoro e violenza. Iacapraro (Cisal Catania): “un gap sociale da colmare” - La Cisal Catania, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, interviene sui dati diffusi dal 12° Rapporto Eures sul femminicidio e sul persistente di ... Riporta strettoweb.com

violenza donne federmanager lavoroIl convegno: "E se la violenza è sul lavoro?" - E’ il nodo affrontato nel convegno su "Senza libertà non c’è dignità nel lavoro: riconoscere, prevenire e contrastare, nelle a ... Riporta msn.com

Screening gratuiti per le donne vittime di violenza - Controlli al seno, al cuore e al sistema cardiovascolare gratuiti per le donne vittime di violenza. Riporta donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Federmanager Lavoro