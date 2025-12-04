Violenza sessuale a Prato e idrocolonterapia arrestata ex guardia giurata che si è improvvisata medico

Ex guardia giurata arrestata a Prato per esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale su pazienti durante idrocolonterapia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale a Prato e idrocolonterapia, arrestata ex guardia giurata che si è improvvisata medico

News recenti che potrebbero piacerti

E' accusato in due distinti procedimenti penali di violenza sessuale su minore. Sul suo pc anche materiale pedopornografico - facebook.com Vai su Facebook

E' stato assolto dall'accusa di violenza sessuale Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attività professionale di ginecologo #ANSA Vai su X

Violenza sessuale a Prato e idrocolonterapia, arrestata ex guardia giurata che si è improvvisata medico - Ex guardia giurata arrestata a Prato per esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale su pazienti durante idrocolonterapia. Si legge su virgilio.it

Orrore a Prato, denunciati abusi sessuali durante trattamenti (abusivi) di idrocolonterapia - Contestati esercizio abusivo della professione e violenza sessuale. Scrive msn.com

Abusi sessuali sulle pazienti durante l'idrocolonterapia - PRATO: Un uomo è stato arrestato per le violenze sessuali su almeno tre donne nel corso di trattamenti nello studio medico della moglie, anche lei indagata ... Da toscanamedianews.it

Abusi in uno studio medico a Prato: arresti domiciliari per un 53enne - PRATO – L’esercizio abusivo della professione medica a Prato è al centro dell’indagine che ha portato agli arresti domiciliari un uomo di 53 anni, ex guardia giurata, accusato di aver operato pratiche ... Secondo msn.com

Prato, insegnante indagata per violenza sessuale su 14enne - Una insegnante di Prato risulta indagata per violenza sessuale su un suo allievo 14enne. Scrive ansa.it

Prato: arrestato per violenza sessuale su una 14enne - Prato, 4 ottobre 2025 – Arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una 14enne. Scrive lanazione.it