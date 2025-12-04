Violenza sessuale a Prato e idrocolonterapia arrestata ex guardia giurata che si è improvvisata medico

Notizie.virgilio.it | 4 dic 2025

Ex guardia giurata arrestata a Prato per esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale su pazienti durante idrocolonterapia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

violenza sessuale a prato e idrocolonterapia arrestata ex guardia giurata che si 232 improvvisata medico

© Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale a Prato e idrocolonterapia, arrestata ex guardia giurata che si è improvvisata medico

