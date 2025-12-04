Vincite di stasera a affari tuoi 4 dicembre 2025

risultati e vincite di affari tuoi del 4 dicembre 2025. La puntata di Affari Tuoi, trasmessa giovedì 4 dicembre 2025 su Rai 1, ha visto protagonisti diversi momenti di suspense, scelte strategiche e una conclusione altamente competitiva. Alla guida del gioco, una concorrente proveniente dall’ Abruzzo, che si è confrontata con un percorso di gioco caratterizzato da varie fasi di rischio e decisioni decisive, culminate in una vincita significativa. l’andamento della partita: dalla scelta del pacco alla decisione finale. la partenza con il pacco 7 e il cambio durante il gioco. All’inizio della sfida di questa sera, Lucia ha scelto di iniziare con il pacco numero 7. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Vincite di stasera a affari tuoi 4 dicembre 2025

Argomenti simili trattati di recente

STASERA LIVE alle 20:45! Non mancate, ci saranno Nuovi Premi ,sconti, nuovi prodotti, idee regalo e tanto tanto altro! Per partecipare all’estrazione del PREMIO DELLA CONDIVISIONE fai così: 1) CONDIVIDI QUESTO POST 2) Scrivi “CONDIVISO” nei c - facebook.com Vai su Facebook

Affari Tuoi stasera, Lucia dell’Abruzzo perde i 300mila e 200mila in un colpo solo e Stefano… - Nuovo appuntamento con Affari Tuoi su Rai1, il game show di Stefano De Martino questa sera ha visto giocare Lucia ... Si legge su televisionando.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 2 dicembre 2025 - Settantaduesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Lo riporta tag24.it

Quanto hanno vinto stasera ad Affari tuoi 1 dicembre 2025 - La puntata di Affari Tuoi, andata in onda lunedì 1 dicembre 2025 su Rai 1, ha visto protagonista la concorrente Sofia, rappresentante dell’ Emilia Romagna. Scrive daninseries.it

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi 25 novembre 2025 - La puntata di Affari Tuoi di martedì 25 novembre 2025 in onda su Rai 1 ha avuto come protagonista Marina, concorrente in arrivo dalla Basilicata e accompagnata dal fratello Francesco. Riporta daninseries.it

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 3 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi mercoledì 3 dicembre ad Affari tuoi. fanpage.it scrive

Sofia e il marito ad Affari Tuoi: “Abbiamo due mutui sulle spalle”, fregano il dottore e vincono un ricco assegno - Sofia ad Affari Tuoi stasera ha fregato il dottore: dopo una partita sfortunata, è riuscita a risollevarsi dal disastro grazie al secondo cambio ... Secondo fanpage.it