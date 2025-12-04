Vin diesel protagonista e sceneggiatore del film d azione rock em sock em robots
annuncio di un nuovo progetto cinematografico di vin diesel. Con l’attesa per il finale della saga di Fast & Furious ancora in corso, un nuovo progetto promettente si aggiunge alla carriera dell’attore vin diesel. Si tratta di un film innovativo incentrato sul celebre gioco da tavolo Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, che vedrà l’attore coinvolto sia come protagonista che come produttore, con la sceneggiatura affidata a lui stesso. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore conferma della versatilità e della capacità di vin diesel di espandere le proprie competenze nel settore cinematografico, puntando su un progetto originale e di grande appeal per il pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
