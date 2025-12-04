Vin diesel protagonista e sceneggiatore del film d azione rock em sock em robots

Jumptheshark.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio di un nuovo progetto cinematografico di vin diesel. Con l’attesa per il finale della saga di Fast & Furious ancora in corso, un nuovo progetto promettente si aggiunge alla carriera dell’attore vin diesel. Si tratta di un film innovativo incentrato sul celebre gioco da tavolo Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, che vedrà l’attore coinvolto sia come protagonista che come produttore, con la sceneggiatura affidata a lui stesso. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore conferma della versatilità e della capacità di vin diesel di espandere le proprie competenze nel settore cinematografico, puntando su un progetto originale e di grande appeal per il pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

vin diesel protagonista e sceneggiatore del film d azione rock em sock em robots

© Jumptheshark.it - Vin diesel protagonista e sceneggiatore del film d azione rock em sock em robots

Altre letture consigliate

vin diesel protagonista sceneggiatoreFast & Furious 9, Italia 1/ Trama e cast del film: altro appassionante capitolo con Vin Diesel protagonista - In Fast & Furious 9 la vita tranquilla di Dominic Toretto vive nuovamente messa a dura prova: ecco la trama e il cast completo del film ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Vin Diesel Protagonista Sceneggiatore